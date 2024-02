Scale mobili e ascensori nelle metro, nel 2024 in funzione il 95% degli impianti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nella Commissionetà del Comune di, ATAC annuncia nuove manutenzioni alleper il. Scala mobile chiusa a– Ilcorrieredellacitta.comsi prepara al, potenziando anzitutto il serviziopolitano della Città Eterna. Atac parte dalla riparazione dellee gli elevatori elettronici, che negli ultimi anni sono stati la nota dolente del trasporto pubblicono. Per l’inizio dell’Anno Santo, la municipalizzata punta alla riparazione del 90% delle strutture traA e B.dellesulla retedi ...

Nuovo incontro tra Comitato pendolari e i vertici di Cotral, Regione Lazio e X Municipio: le previsioni di gennaio 2024 per la Roma-Lido . Treno alla fermata ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, manutenzione scale mobili Metro: 90% degli interventi entro il Giubileo: Le manutenzioni sulla Metro A e B Gli annunci sulle riparazioni della rete Metro di Roma, sono arrivati all’interno della Commissione Mobilità del Campidoglio. Di 600 impianti di traslazione da ... ilcorrieredellacitta

Trasporti Roma: a Largo Micara deposito tram e poi Tva collegata a linea 19: Lo ha confermato l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané ... micara ci dovrà essere per forza il parcamento dei tram e ci dovremo fare un po’ di manutenzione. Poi dobbiamo portare la linea a ... radiocolonna

Municipi Roma: 100 nuovi parchi in periferia in 10 anni, i primi 50 entro il 2026: A Roma nei prossimi dieci anni saranno realizzati cento nuovi ... Nei cento nuovi parchi saranno previste forme di collaborazione pubblico-privato per favorire la cura e la manutenzione degli spazi. radiocolonna