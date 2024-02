Rennes-Milan 3-2 | Pioli | “Potevamo fare meglio in fase difensiva”

Rennes-Milan 3-2, la squadra di Pioli perde ma vola agli ottavi. Leao protagonista

Video Gol Rennes-Milan 3-2, highlights e sintesi: Dopo la sconfitta contro il Monza in campionato, il Milan torna con la testa all’Europa League e vola in Francia per affrontare il Rennes. I ragazzi di mister Stéphan vanno in vantaggio all’11, quando ... milanotoday

Rennes-Milan, le dichiarazioni di Pioli: “Abbiamo passato un turno difficile”: Rennes-Milan, le dichiarazioni di Pioli nel post gara – La squadra di casa supera tre a due la formazione di Pioli ma non basta per strappare l’accesso agli ottavi di finale. Una sconfitta indolore ... tag24

Milan Kjaer: «Da qui dobbiamo giocare per vincere»: Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Rennes Milan. Di seguito le sue parole. SCONFITTA MA QUALIFICAZIONE – «C’era una bella atmosfera loro, han spinto bene, han fatto gol dopo 10 ... calcionews24