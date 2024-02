La Corte Costituzionale piccona il Jobs Act: estesa la possibilità di reintegro del lavoratore licenziato

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lafornisce un ulteriore crepa alAct. Con la sentenza numero 22 del 2024 ha infatti dichiarato l’illegittimitàdell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, riguardo al termine “espressamente“, permettendo così ilnel posto di lavoro dei lavoratori licenziati ed eliminando così i limiti sui nuovi assunti (col contratto a tutele crescenti introdotto dallo stesso decreto). IlAct distingueva tra licenziamenti per motivi economici (che escludono tassativamente la reintegra), e licenziamenti nulli, per i quali invece si può imporre il rientro del dipendente. Ebbene per la Consulta ilAct «non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra nullità espresse e nullità non ...