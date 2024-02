Jobs Act | Consulta allarga le possibilità di reintegro dei lavoratori

Jobs Act, la Consulta boccia l'articolo 2 e aumenta le tutele: reintegro esteso a tutti i casi di nullità del licenziamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – IlAct finisce di nuovo nel mirino della Corte costituzionale. E così, dopo le molteplici sentenze di questi anni (andate in varie direzioni), questa volta i giudici della, con la decisione numero 22 del 2024 hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevede ildel lavoratore solo nel caso di nullità del provvedimento espressamente definita. E, dunque, viene ampliata ladinel posto di lavoro senza i paletti introdotti per tutti i nuovi assunti (col contratto a tutele crescenti introdotto dallo stesso decreto), come accadeva per tutti i licenziamenti in presenza del vecchio articolo 18 dello Statuto dei. “Siamo contenti che esca questa sentenza”, avvisa Ivana Veronese, segretaria ...