Ferragnez e il divorzio dell' anno L' avvocato matrimonialista | Immagine triste

L'addio Ferragni-Fedez: e se l'eventuale divorzio fosse una strategia di comunicazione per recuperare popolarità?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Oggi non si parla d'altro e le indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez rimbalzano da un sito a un altro. Sembra che il matrimonio tra l'influencer numero uno d'Italia e il rapper sia al capolinea. A lanciare quest'indiscrezione, questa mattina, è stato il sito Dagospia. La diretta conseguenza di tale retroscena è che sia già argomento di dibattito un ipotetico. "Le coppie famose in difficoltà sono in forte aumento. Dai capi di Stato agli ultimi dei cittadini, la crisi del matrimonio come si osserva è trasversale e spesso nei casi di personaggi noti, sono proprio loro a rappresentare le ragionia crisi del legame. Certo è che quando ci sono di mezzo i figli emerge unaabbastanzadel matrimonio che si frantuma. In tali circostanze, le conseguenze per i minorenni sono ancora più forti essendo ...