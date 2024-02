CdS – la famiglia spinge per una nuova destinazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 2024-02-21 09:47:37 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ci saranno ancora dubbi sulla permanenza di Olivier Giroud al Milan per la prossima stagione. Lâ??attaccante francese non ha ancora sciolto le riserve e insieme alla suasta valutando lâ??opportunità di unâ??avventura fuori dallâ??Europa prima di concludere la carriera. Il Milan ha lasciato le porte aperte e sarebbe felice di trattenere per unâ??altra stagione un professionista esemplare come Olivier, decisivo con gol e assist fin dal suo primo giorno in rossonero. Il club di via Aldo Rossi è in attesa di una risposta del giocatore, che potrebbe arrivare tra qualche settimana, ma rischia di perdere lâ??attuale bomber della squadra. Poiché, nonostante i 37 anni, Giroud rimane ancora il giocatore più importante e prolifico dellâ??attacco. Più invecchia e ...