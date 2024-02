Caterina De Angelis | chi è la figlia Margherita Buy

Margherita Buy: «Mia figlia Caterina De Angelis? E' più matura di me. Ho perso un David di Donatello, a chi lo

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Deè ladiBuy, una delle attrici più amate del cinema italiana. Classe 2001,è nata dall’amore tra la madreBuy con il noto chirurgo Renato De, durato dal 1996 al 2012. Unatanto desiderata da parte dell’attrice che in una vecchia intervista parlando di lei ha confessato: “il regalo più bello è stato quello di preservarla perché non diventasse come me. Ha 23 anni, è seria, studia all’Accademia d’arte drammatica. Vorrei che facesse l’attrice in modo diverso da me, che lavorasse fuori”. Oggi all’età di 23 anni,non solo è una bellissima ragazza, ma ha cominciato anche a farsi strada nel mondo del cinema La grande occasione perDe ...