Carburanti in lieve calo | verde self a 1 | 865 euro al litro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ancora inla quotazione internazionale del gasolio, inrialzo quella della benzina. Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolar modo per i maggiori marchi, mentre per le pompe bianche si registrano ancora aggiustamenti al rialzo. Quiete sui listini dei prezzi consigliati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzinaservice a 1,865(invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,855), gasolioservice a 1,836(-1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,827). Benzina servito a 2,004 ...

