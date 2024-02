Borsa, Tokyo chiude in rialzo: Nikkei a +2,19%, raggiunge record: Roma, 22 feb. (askanews) – Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta con il Nikkei a +2,19%, a 39.098 punti, 836,52 punti in più rispetto alla precedente chiusura. Si trat ... askanews

Borsa di Tokyo, il Nikkei supera il massimo storico del 1989: La Borsa di Tokyo si è ripresa completamente dallo scoppio della bolla speculativa giapponese all'inizio degli anni '90: l'indice principale, il Nikkei ha superato il suo massimo storico, risalente al ... ansa

Borsa Tokyo: indice Nikkei 225 senza freni, supera quota 39.000 volando al nuovo record della storia: L’indice azionario del Giappone ha superato il massimo storico precedente testato nel 1989, pari a 38.915,87 punti, complice la pubblicazione dell’indice Pmi manifatturiero. borse