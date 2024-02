Basket giovanile Bondi Vis | settimana densa di successi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Va allaVis il derby cittadino di Divisione Regionale 2 contro gli Spartans: in una gara tiratissima la spuntano gli uomini di Dalpozzo col punteggio di 76-74, dopo aver rischiato di sprecare un vantaggio di diciassette lunghezze alla fine del terzo quarto. Torna alla vittoria anche il gruppo Under 17 Silver guidato da coach Vaianella, in una partita senza storia coi pari età di Cestistica Argenta, terminata 75-48 in favore dei giovani "vissini", trascinati dai 19 punti di Pampolini e dai 16 di Micucci. Terzo successo consecutivo per gli Juniores Csi allenati da Federici, che in una gara sudatissima battono 48-47 il Cvd Casalecchio mettendo in mostra una buonissima fase difensiva nonostante un attacco poco produttivo. A Forlì l’Under 15 Eccellenza regge per due quarti al cospetto della fortissima Unieuro, ma nella ripresa paga dazio ed ...