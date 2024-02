Ballando con le Stelle | Milly Carlucci per la nuova edizione punta ad avere una Big reduce da Sanremo 2024 | ecco chi

Milly Carlucci: concorrente per Ballando con le Stelle reduce da Sanremo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il prossimo autunno tornerà su Rai1 lo storico dance showcon le, che nella scorsa, la diciottesima, ha visto trionfare Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. Mentre la conduttrice è impegnata nella realizzazione del suo nuovo talent show L’Acchiappa Talenti, che ha sostituito (almeno temporaneamente) Il Cantante Mascherato, si sta dedicando anche alla composizione del cast dicon le19. In particolare, laavrebbe adocchiato una cantante in gara alla settantaquattresimadel Festival di, ovvero BigMama. La rapper di Avellino ha riscosso un enorme successo grazie alla partecipazione alla kermesse canora, a cui prese parte anche l’anno scorso nella serata cover, quando affiancò ...