Real Madrid vince Champions League Borussia Dortmund battuto 2-0 in finale

Quindicesima Champions per i campioni di Spagna, quinta per Ancelotti Il Real Madrid vince la Champions League 2023-2024 battendo il Borussia Dortmund per 2-0 nella finale giocata oggi a Wembley.

