Calcio Real Madrid per la 15ª volta sul tetto d’Europa Borussia Dortmund battuto 2-0

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora. I Blancos per la 15ªsi sono laureati campioninella loro storia. La squadra allenata da Carlo Ancelotti si è imposta a Wembley 2-0 contro il. Sono stati Dani Carvajal e Vinicius Junior a decidere l’atto conclusivo di questa edizione della Champions League. Una partita dai due volti. Nel primo tempo ilha avuto il pallino del gioco in mano. Adeyemi viene mandato in porta da Hummels, si è presentato a tu per tu con Courtois, l’ha aggirato ma si è defilato troppo, venendo infine fermato in angolo. Al 23? Fullkrug si è presentato davanti a Courtois, ben servito da Maatsen, l’ha superato col sinistro in allungo, ma la palla ha colpito il palo. Al 28? ancora Adeyemi ha fatto partire un tracciante respinto da Courtois e Fullkrug a porta vuota non è stato in grado diizzare.