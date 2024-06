Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Ultimate respect ? Jose Mourinho consoles Borussia. Le immagini dell’abbraccio tra Jose Mourinho e Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, dopo la sconfitta dei tedeschi in finale di Champions Jose Mourinho protagonista anche quando non è in panchina: il tecnico portoghese ha rubato la scena nel momento del suo abbraccio con Terzic, tecnico del Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund l’abbraccio di Mourinho con Terzic