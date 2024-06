Hockey pista | ancora Forte dei Marmi! I toscani passano in vantaggio nelle finali scudetto col Trissino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Gara -3 delledella Serie A 2023-2024 disusi è conclusa. Ecco come sono andate le cose nel terzo atto tradei. A imporsi, in maniera molto netta, sono stati itravolgendo i veneti col punteggio di 5-2, figlio di un grande primo tempo disputato da Galbas – autore di una doppietta – e compagni al Pala. Ora il punteggio della seriesi sposta quindi sul 2-1 in favore degli uomini allenati da Bertolucci, che però per sfruttare il primo match point tricolore dovranno traslocare in Veneto, dovesarà chiamato a cancellare la prima chance tricolore dei rivali. Gara -4 è in programma martedì 4 giugno dalle ore 20.45. PLAYOFF – FINALE– GARA-3 – Note tecniche Gara-3 – Sabato 1° giugno – ore 20:45 – Paladidei(Lucca)CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA= 5-2 (4-1, 1-1) (serie 2-1)Centro Porsche Firenze VH: Gnata, Torner, Ipinazar, Galbas, Compagno – Cinquini, Rossi, Giovannelli, Cacciaguerra, Taiti – All.