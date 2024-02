Angelica Baraldi | il supporto e il gesto social rivolto ai gieffini del GF

Angelica Baraldi, il sostegno a Mirko e Perla sui social: «Ho il cuore spezzato»

(Di giovedì 22 febbraio 2024), ile la dedica airimasti in Casa. Le dolci parole dell’ex inquilina del GFcontinua a seguire il Grande Fratello quotidianamente e direttamente dallo studio. L’ex gieffina è entrata nella Casa lo scorso settembre e pochi mesi fa la sua esperienza è terminata definitivamente.nonostante la distanza e il tempo non vede l’ora di poter riabbracciare gli inquilini del suo cuore col quale organizzare infinite reunion. In attesa di scoprire la data della finale e di scoprire l’esito di ogni televoto, l’ex gieffina supporta in ogni appuntamento settimanale i suoipreferiti. Leggi anche –> Stefano Miele, le prime parole e la reunion con un’ex gieffina dopo l’eliminazione dal GF Il dolce ...