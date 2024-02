Trump si paragona a Navalny | “Io perseguitato come lui”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Donaldtorna are i suoi problemi legali alla persecuzione del leader dell’opposizione russa Alexei, morto in una colonia penale russa la scorsa settimana. In un’intervista con Fox News in South Carolina, l’ex presidente degli Stati Uniti – da giorni criticato dagli oppositori per il suo rifiuto di condannare in maniera esplicita Vladimir Putin dopo la moerte del dissidente – ha offerto un moderato tributo a, ma non ha attribuito alcuna responsabilità per la morte inaspettata del leader dell’opposizione russa.era “un uomo molto coraggioso” e probabilmente non sarebbe dovuto tornare in Russia. “Probabilmente sarebbe stato molto meglio parlare dall’esterno del Paese invece di rientrare, perché la gente pensava che potesse succedere e così è ...

