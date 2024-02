Frustano bambino | fermate madre e zia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 7.45 Botte e frustate su schiena e gambe a un bimbo di 5 anni perché disubbidiente La procura di Catania ha ordinato il fermo dellae di una zia del piccolo. Entrambe, 28 e 23 anni, sono di origini nigeriane. Le indagini dopo la denuncia di una dirigente scolastica. Ai medici dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, il bimbo ha detto di essere stato percosso dalla zia diverse volte con un cavo per ricaricare la bici elettrica della. Le due donne sono accusate di maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate.

