Europa League | tutto su Rennes-Milan Mercato | Giroud | Zirkzee e …

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – “Andare in finale di Europa League è uno dei nostri obiettivi. La squadra è forte, stiamo giocando bene e ci stiamo ... (calcioweb.eu)

Si giocheranno giovedì 22 febbraio le gare di ritorno dei playoff dell' Europa League 2023/2024. Alle 18.45 sono in programma Friburgo-Lens, ... (europa.today)

"Siamo felici di mister De Rossi, è stata la soluzione giusta", dice il centrocampista della Roma Roma - "De Rossi come allenatore? L'ho trovato ... (ilgiornaleditalia)

Friburgo-Lens, il pronostico di Europa League: garanzia Multigoal: Settimana di coppe europee, con i riflettori puntati in particolare sui playoff di Europa League, dove giovedì 22 febbraio scenderanno in campo Friburgo e Lens per il secondo atto del doppio confronto ...

Marsiglia-Shaktar, il pronostico di Europa League: padroni di casa favoriti, rischio calcolato: Settimana di coppe europee, con l’Europa League pronta a delineare la griglia delle restanti otto squadre che accederanno agli ottavi di finale della competizione. Giovedì 22 febbraio, lo Stadio ...

EUROPA LEAGUE - Roma, De Rossi: "Con il Feyenoord è decisiva, ma la preparo come le altre gare": Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Feyenoord. "Io penso che al di là della partita di domani, ogni squadra ha bisogno di tutti i ...