Calciomercato Milan | la moglie di Giroud ha deciso il futuro di Oliviero…

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ladi Olivierfa tremare i tifosi rossoneri: l’America è più che una suggestione… Ildi Olivieralè ancora tutto da scrivere. Se arrivati a questo punto della stagione, gli scorsi anni, le possibilità di rinnovo del francese per un ulteriore anno erano maggiori, oggi è tutto fermo. I dialoghi tra la società e il giocatore non sono iniziati e ci sono costantemente voci che parlano di un addio sempre più vicino, con destinazione MLS. Il club di via Aldo Rossi, dalla sua parte, ha lasciato le porte aperte al bomber numero 9 e la palla adesso spetta a lui e alla sua famiglia. Sì, perché nella scelta, tanto, incideranno anche lae i figli. L’opportunità di andare a concludere la carriera in ...

