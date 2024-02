Youth League di Karate 1 | oltre 90 atleti italiani negli Emirati Arabi Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si apre la stagione 2024 per la. 78 nazioni si ritroveranno sui tatami di Fujairah,, con2000 giovani in gara. L’Italia sarà rappresentata da più di 90ka tra Under 21, Juniores e Cadetti. L’obiettivo è la cima delle classifiche di riferimento, nel medagliere internazionale. La competizione si svolgerà dal 22 al 25 febbraio. Si parte dall’Under 21 e, in ordine decrescente, fino agli Under 14. Ogni giornata vedrà le eliminatorie e le finali della classe in gara. Clicca qui per scoprire tutti ika in gara e i sorteggi. Foto Fijlkam