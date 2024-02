Terzo mandato | caso Navalny e congresso Forza Italia | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio VIDEO

(Di martedì 20 febbraio 2024) Indala giornata politica di oggi:FI e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti.: la Lega contestata alla fiaccolata in Campidoglio.verso il primodopo la morte di Berlusconi., la maggioranza deve trovare una sintesi politica. Antonio Tajani – Notizie.com – © Ansae interviste a cura della nostra inviata Luigia Luciani L'articolo: gli ...

Oggi il vertice di maggioranza per affrontare la questione del Terzo mandato , che divide ancora Fratelli d'Italia e Lega . Intanto la segretaria del ... (fanpage)

Marco Dreosto , senatore della Lega, in un’intervista a ‘L’Identità’ si sofferma su diversi temi e si proietta anche sulle prossimo Europee . La Lega ... (notizie)

Forse sì, forse no. anche sul nodo del Terzo mandato il Nazareno è spaccato e la segretaria Elly Schlein ha deciso di non decide re. Sotto il ... (secoloditalia)

Salvini, se un governatore è bravo sia eleggibile anche 4 volte: Così il vicepremier Matteo Salvini risponde, a Rtl 102.5, ad una domanda sul terzo mandato in vista delle elezioni regionali. Nonostante i punti di vista differenti all'interno della maggioranza ...

Vaste programme: nascondere sotto la foto di Cagliari le baruffe sul terzo mandato: Ultimo della lista, il terzo mandato. Il destino ha voluto che proprio nelle stesse ore in cui i tre arringheranno le folle fingendo armonia, in Parlamento si consumeranno le ultime discussioni per ...

Forza Italia: Barelli "Su terzo mandato governatori decideranno i leader" : 'Non credo che ci sarà un vertice sul terzo mandato ai governatori, Forza Italia ha espresso le sue perplessità. Poi saranno i leader a trovare la quadra'. Così ai microfoni di Tg2 Italia - Europa il presidente dei deputati di Forza ...