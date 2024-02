Superbonus | ok definitivo Senato | 81 sì

(Di martedì 20 febbraio 2024) 22.15 Via liberadall'aula delal decretocon 81 voti favorevoli,48 contrari e 4 astenuti. Il decreto, approvato a fine anno dal Consiglio dei Ministri, salva i lavori col 110% certificati entro il 31 dicembre scorso e prevede, tra l'altro, un aiuto per i redditi bassi, limitando gli interventi con il bonus barriere architettoniche per evitarne l'uso improprio.

Dl Superbonus, via libera definitivo del Senato: nessuna proroga: Nel dettaglio, per tutelare le famiglie economicamente più fragili e consentire loro la conclusione dei cantieri 'Superbonus 110%' che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non ...

Decreto Superbonus, ok definitivo. E si va verso la proroga per comunicazioni sconti e cessioni credito: ROMA " "Il termine , attualmente previsto al 16 marzo , per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023 ...