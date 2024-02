Temptation Island | Manuel Marascio ha lasciato Isabella Recalcati | l’annuncio della rottura

Temptation Island (nella prima edizione del 2005 era intitolato Vero amore) è un programma televisivo italiano di genere reality show prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia, trasmesso in prima serata su Canale 5 dal 19 maggio 2005.

Manu e Isabella di Temptation Island si sono lasciati Biccy

Manuel e Isabella: è finita davvero L'ex protagonista di Temptation Island conferma la rottura • TAG24 Tag24

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Varrese scopre la relazione tra Monia e il fratello di Greta, nominati e sondaggi: Torna per la 37esima diretta stasera in tv il Grande Fratello. Sarà una puntata di ritorni e adii. Possibile infatti che oggi Giuseppe Garibaldi, portato in ospedale per degli accertamenti ...

Grande Fratello, Mirko in lacrime scrive una lettera a Perla e poi lascia la Casa: Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Mirko Brunetti ha scritto una lettera per Perla e poi è uscito.

Mirko Brunetti lascia il Grande Fratello 2024, svelata la lettera per Perla Vatiero/ Lei scoppia a piangere: Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti abbandona la Casa senza salutare ed abbracciare Perla Vatiero che scoppia a piangere: le lascia una lettera ...