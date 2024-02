Nato | Tajani | non condivido parole Trump ma non entro in elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (askanews) – “Nonnella campagna elettorale degli Stati Uniti. Ovviamente nonquello che ha detto il candidatoperò non tocca a me interferire nella campagna elettorale degli stati Uniti. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti indipendentemente da chi sarà domani il presidente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, alla Camera per una conferenza stampa di Fi. “A noi quello che interessa è il rapporto strategico transatlantico con gli Stati Uniti, è stella polare della nostra politica estera come lo è l’Unione europea”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.