Torta cremosa allo yogurt | soffice come una nuvola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pare quasi innevata, candida com’è e ricoperta da una pioggia di zucchero a velo, laè sofficissima, anche se non contiene un grammo di lievito. Per realizzarla cosìal contempo, dobbiamo cercare di lavorare al meglio le uova, montando i bianchi per 7/8 minuti in modo da gonfiarli a dismisura. Più aria incamerano, migliore sarà la resa del nostro dolce. Pochissimo zucchero semolato, poca farina, un pizzico di amido di mais, un goccio di succo di limone, ma tantobianco al naturale sono gli ingredienti che ci servono per questa ricetta e, a ben guardare, sono sempre presenti nelle nostre cucine. Proprio per questo, lo preparo quando un certo languorino mi sorprende, ma la dispensa è semivuota, contando sul fatto che questi non mancano mai, quasi ...