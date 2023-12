Altre News in Rete:

Sanremo 2024, Amadeus annuncia: 'E' il mio ultimo Festival. Almeno per ora...'

E quindi tranne il primo anno, in cui mi sono assestato, ildel Covid ha fatto da spartiacque. Da lì in poi, i cantanti devono essere in gara. Sono onorato dalla presenza di questa cantante, ...

Sanremo 2024, chi è BigMama: età, carriera, vita privata Tuttosport

Sanremo 2024, Bartoletti punge Amadeus: “Cast bulimico”. Il parere sui tanti giovani

«Un cast molto bilanciato, imponente, un po’ bulimico devo dire perché sono trenta concorrenti, e fra questi ci sono 14 ...

Sanremo 2024, chi è BigMama: età, carriera, vita privata

BigMama è tra i 30 Big (27 Big e 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani) che si esibiranno sul palco dell'Ariston alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante è in realtà un volto già ...