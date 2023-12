Orario e diretta dei funerali di Giulia Cecchettin oggi 5 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Qual è l’esatto in cui si svolgeranno idi? Ancora, è prevista unaTV o anche in streaming della cerimonia religiosa per l’ultimo saluto alla giovane ragazza vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta? La commozione per questa vicenda orribile è ancora tantissima tra gli italiani e in tanti vorranno di certo assistere alla celebrazione, anche a distanza. L’esatto dell’inizio della celebrazione deidiè quello delle 11. Il rito funebre si svolgerà presso la Basilica di Santa Giustina a Padova dove già dalle prime ore di questa giornata si è assiepata una folla enorme di fedeli che vogliono tributare il loro ultimo saluto alla ...