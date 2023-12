Memorie e incontri memorabili… di Giovanni Antenucci | uno specchio sulla società e sulla sua vita

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Günther Anders, uno dei maggiori filosofi dell’era “postatomica”, pensatore anticonvenzionale e realmente impegnato1, sostiene che questa è l’ultima epoca della storia, perché c’è una circostanza che ormai non potrà più cambiare, e cioè il fatto che l’uomo è in grado di distruggere, con il mondo in cui ancora vive, la storia stessa. Che è, val la pena ricordarlo, prerogativa esclusiva degli uomini. E mai come in questo momento, con una feroce guerra nel cuore dell’Europa e la minaccia, più volte ripetuta, di usare l’arma finale, l’amara deduzione di Anders appare in tutta la sua drammatica veridicità. C’è un altro elemento che caratterizza però questa epoca, ed è che presto scomparirà la memoria. Può sembrare paradossale un’affermazione del genere, proprio quando si dispone di apparecchiature sempre più potenti che registrano ogni attimo dell’esistenza, mettendolo a disposizione di ...