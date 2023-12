Eberhard & Co e Murphy & Nye | si celebra la passione per il mare

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Cosa hanno in comune un brand di abbigliamento e uno di orologeria di lusso? Due realtà di alto livello accomunate da passioni differenti. Da un lato; Nye, marchio italiano noto per i suoi abiti ispirati alla nautica e all’abbigliamento sportivo, ha guadagnato popolarità per i suoi capi di abbigliamento di qualità ispirati alla vela e all’abbigliamento sportivo casual. Dall’altro; Co, fondata nel 1887 da Georges-Luciena La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, e conosciuta nel mondo per la produzione artigianale ed elegante di orologi di lusso. Il capo tecnico nel dettaglio La loro collaborazione nasce da una visione, dallaper ile dalla volontà di combinare nelle proprie collezioni elevate ...