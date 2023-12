Gentiloni “L' accordo sul Patto di stabilità è possibile e necessario”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'”. Così, in un'intervista a La Stampa, il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo, in merito al nuovodi.“Occorre unche permetta più realismo nella riduzione del debito e più spazi per la crescita – aggiunge -. Io rivendico la proposta iniziale della Commissione. Penso che quello schema non debba essere sovraccaricato di troppe regole, soprattutto se restrittive. L'economia europea non può essere ingessata. L'equilibrio della nostra proposta va mantenuto, le modifiche devono essere bilanciate. Circolano svariate ipotesi di compromesso, dobbiamo arrivare a una proposta che non produca effetti negativi”. Poi, in merito al Pnrr, “alla fine di quest'anno – sottolinea ...