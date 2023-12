Anticipazioni La Promessa | Puntate Spagnole | Manuel Fugge Con Jana!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 3 dicembre 2023)La, puntatalascia Jimena e parte con Jana, iniziando una nuova vita con lei. Questa mossa, ovviamente, scatena la furia di Cruz e della stessa Jimena! Lasta per arrivare ad un punto di svolta e, nel corso delledella soap,e Jana decideranno di vivere liberamente il loro amore. Quindi partiranno insieme e per la prima volta potranno essere sereni e felici insieme. Questa decisione naturalmente scatenerà la furia di Cruz e dì Jimena. Ma ecco che cosa sta per succedere.Lalascia Jimena econNel corso ...