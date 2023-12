Fedez e Belen ospiti domani di ‘Domenica In’ | ecco di cosa parleranno

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – La carriera e la vita privata di, ma anche la malattia di. Saranno tanti i temi al centro della puntata didi 'Domenica In', in onda domenica 3 dicembre alle 14 su Rai 1 e Rai Italia con la conduzione di Mara Venier. Il rapper parlerà dei tanti progetti di solidarietà che sta portando avanti con la sua Fondazione a sostegno dei giovani disagiati e delle famiglie più bisognose. Nino d'Angelo, interverrà per annunciare il concerto che lo vedrà protagonista allo Stadio Maradona di Napoli il 29 giugno 2024 con un evento dal titolo 'I miei meravigliosi anni '80', per poi esibirsi in un medley dei suoi successi. Bruno Vespa, infine, sarà in studio per presentare il suo ultimo libro, 'Il rancore e la speranza'.