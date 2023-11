NBA | i risultati della notte 29 novembre | sconfitte per Gallinari e Fontecchio Bene i Lakers e i Nuggets | cadono i 76ers

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 italiane in poi si sono disputati sette incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Continua il momento d’oro di Orlando, che batte anche Washington per 139-120 e conquista l’ottava vittoria di fila. Fondamentali in casa Magic i 31 punti di Franz Wagner, i 25 di Cole Anthony e i 22 di Jalen Suggs, in una serata in cui Paolo Banchero gioca 27 minuti ma trova soltanto 6 punti. Inutili invece per i Wizards 23 punti di Kyle Kuzma, i 22 di Deni Avdija, i 19 di Jordan Poole e i 6 punti in 12 minuti di Danilo. I Los Angelesvincono tutti i quarti contro un Detroit sempre più in crisi (16ma sconfitta stagionale) e si impongono in trasferta per ...