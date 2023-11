(Di giovedì 30 novembre 2023) Bel successo pernella quarta giornata della fase a gironi della2023-2024 di. Nonostante le tante assenze, il gruppo di Marco Ramondino gioca un buon match contro il Tofase si impone per 91-85. Grazie a questa vittoria, la squadra piemontese rimane in testa al gruppo H a punteggio pieno. Fondamentali questa sera peri 17 punti di un ottimo Tommaso Baldasso, i 16 di TaShawn Thomas, i 14 (di cui 10 solo nel quarto periodo) di Chris Dowe e i 10 punti e 9 assist di Retin Obasohan. Ininfluenti invece per la squadra turca i 18 punti a testa di J.J. O’Brien e Caleb Homesley, i 16 punti e 12 rimbalzi di Austin Wiley e i 9 punti e 13 rimbalzi di Omar Prewitt. L’inizio di partita al Pala Ferraris è molto equilibrato: ...

Basket: Tortona. Pagamento buyout, risolto contratto con Daum

saluta ufficialmente il 28enne americano, arrivato nell'estate 2021, che si appresta a giocare con l'Efes. "Mike è stato un grande Leone, protagonista di oltre due stagioni ad altissimo ...

BCL 4°Giornata | Bertram Tortona – Tofas Bursa 62-61 al 30' Sportando

UFFICIALE: Mike Daum passa da Tortona all'Efes con un 1+1 BasketUniverso

Basket, Tortona batte il Bursa all’overtime in Champions League e resta in vetta al girone H

Bel successo per Tortona nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di basket. Nonostante le tante assenze, il gruppo di Marco Ramondino gioca un buon match contro il T ...

Granda College Cuneo: i risultati del Settore Giovanile e Femminile

Buona partita in trasferta a Tortona per il gruppo 2011 che interamente sottoleva affronta il Campionato Under 14 Silver. Tutti i giocatori convocati sono entrati in campo con la giusta mentalità e ...