LIVE Rysice Resovia-Conegliano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | inizia il terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Schiacciata vincente in diagonale di Lanier. 1-0 Sbaglia la battuta Bugg.SET 21.36 Con il medesimo punteggio del primo parziale,è salita sul 2-0. Match fin qui davvero senza storia, con le gialloblu che stanno imprimendo un dominio a tutto tondo sulle avversarie, apparse notevolmente in balia di Isabelle Haak e compagne in quest’avvio di partita. 15-25 ACEEEEE BUGGGG! Le Pantere si prendono anche il secondo parziale!0-2! 15-24 A segno l’attacco a due mani di Haak, nove set point per. 15-23 Mani out di Lanier da zona 4. 15-22 Ace Obiala. 14-22 Out il servizio di Bardaro. 13-22 Il muro dinon trattiene l’attacco di Haak. 13-21 Monster block ...