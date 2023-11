Serie A | gli squalificati dopo la 13ª giornata | provvedimento in casa Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorila 13ªdel campionato diA. Il big match per lo scudetto tra Juventus e Inter si è concluso sul risultato di 1-1 con i gol di Vlahovic e Lautaro Martinez. Accorciano Milan e Napoli, in grado di vincere contro Fiorentina e Atalanta. Bella vittoria delladi Mourinho contro l’Udinese per il definitivo 3-1. In zona salvezza tre punti importantissimi per la Salernitana contro la Lazio. Vittorie anche di Sassuolo a Empoli e Frosinone incontro il Genoa. Pareggi in Cagliari-Monza e Verona-Lecce. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaA, le decisionila 13ªIl Giudice Sportivo dott. Gerardo ...