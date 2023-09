Carburante | prezzi di benzina e diesel fermi oggi | la media

(Di martedì 26 settembre 2023) Verde self service a 2,001 euro/litro, gasolio a 1,939 euro/litro Immobili idei carburanti alla pompa, martedì 26 settembre 2023, in Italia. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 2,001 euro/litro (invariato, compagnie 2,005, pompe bianche 1,991),self service a 1,939 euro/litro (invariato, compagnie 1,944, pompe bianche 1,929).servito a 2,136 euro/litro (invariato, compagnie 2,178, pompe bianche 2,052),servito a 2,075 euro/litro (invariato, compagnie 2,118, pompe bianche 1,990). Gpl servito a 0,712 euro/litro ...

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina

Prezzi benzina: il caro carburanti in Italia costa 14,7 miliardi inItalia

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Immobili i prezzi dei carburanti alla pompa oggi, martedì 26 settembre 2023, in Italia. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio pr ...