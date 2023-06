Era stato arrestato in Indonesia dopo 7 anni di latitanza e, dopo essere stato rimpatriato in Italia e aver trascorso diversi mesi in carcere, è statoStrangio, 32enne legato alla omonima 'ndrina di San Luca, accusato di traffico di sostanze stupefacenti, è statonel processo 'Eclissi 2' "per non aver commesso il fatto". La ...Strangio, di 32 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti, è statonel processo "Eclissi 2" "per non aver commesso il fatto". Lo ha deciso il gup distrettuale di Reggio ...... perse il lavoro, ma era innocente, il tribunale lo ha. Il cognato a due teste Il rischio della commedia dell'arte è sempre in agguato. Chi se lo ricordaScannagatti, il cigno di ...

Assolto Antonio Strangio, era accusato di traffico di droga Giornale di Brescia

Il gup distrettuale di Reggio ha disposto la scarcerazione del 32enne. Era stato arrestato in Indonesia dopo sette anni di latitanza ...Antonio Strangio, di 32 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti, è stato assolto nel processo “Eclissi 2” “per non aver commesso il fatto”. Lo ha deciso il gup distrettuale di Reggio ...