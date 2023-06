Pavia | video shock sui social | coppia insultata perché gay

"Oggi ho deciso di fare un giro acol mio ragazzo e questo è stato il benvenuto" scrive il ragazzo accanto alche ritrae un uomo mentre lo insegue e gli urla: "Gay, fro... di merda vuoi ...... guarda come ti ammazzo', urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di, in unpostato dalla vittima su Instagram. Leggi Anche Palermo, coppia gay insultata e ..."Gay di m.., guarda come ti ammazzo" urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di, in unpostato dalla vittima su Instagram. "Oggi ho deciso di fare un giro acon il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto" scrive il giovane che ha postato il, con la ...

