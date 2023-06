Meloni | Offrire alternative a chi scappa | difendere il diritto a non migrare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "C'è una trattativa in corso e non voglio entrare nel merito, ma credo che la sfida non sia semplicemente parlare di come all'interno dei confini cerchiamo di trasferire da una nazione all'altra i migranti: il tema dei movimenti secondari si gestisce solo gestendo i movimenti primari. Nel momento in cui c'è una pressione è più difficile gestire scaricando sui partner. Il tema èi confini, combattere la tratta, coinvolgere i Paesi di transito e di origine con una cooperazione seria, investimenti, difendendo ila non dover". Così la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev