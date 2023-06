La Sanità di Rocca perde il primo pezzo Interdetto il manager dell’Umberto I

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nellalaziale guidata da Francescodecade con effetto immediato Matteo Galletta, da poco nominato direttore sanitario al policlinico Umberto I di Roma dal direttore generale Fabrizio d’Alba. Motivo: la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per la durata di un anno disposta dal gip di Catanzaro e notificata ieri dalla Guardia di Finanza. Il neo direttore sanitarioI Matteo Galletta fuori gioco per un anno. È indagato a Catanzaro per i posti letto Covid gonfiati La misura cautelare è stata adottata in riferimento all’incarico di direttore sanitario svolto da Galletta – indagato con il commissario straordinario dell’epoca Giuseppe Giuliano per falso in atti pubblici – presso l’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini del capoluogo calabrese. L’indagine riguarda i posti letto Covid gonfiati per ...