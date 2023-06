Firmino chiede troppo, e non convince tutti per motivazioni ed età mentre piace da tempo Zaha in uscita dale che per il momento ha rifiutato i mega dollari dell'Arabia Saudita. L'...Fosu - Mensah Torino - L'olandese è approdato in Bundesliga nel 2021, dopo le esperienze in Premier League con United ,e Fulham . Il cambio di campionato non sembra però avergli ...Firmino chiede troppo, e non convince tutti per motivazioni ed età mentre piace da tempo Zaha in uscita dale che per il momento ha rifiutato i mega dollari dell'Arabia Saudita. L'...

Crystal Palace, UFFICIALE: colpo a centrocampo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Firmino chiede troppo, e non convince tutti per motivazioni ed età mentre piace da tempo Zaha in uscita dal Crystal Palace e che per il momento ha rifiutato i mega dollari dell’Arabia Saudita.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...