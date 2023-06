(Di mercoledì 7 giugno 2023) Leggi Anchescalda i motori: tutto pronto per la data zero, in 30mila a Rimini Omaggio all'Emilia - Romagnanon delude i suoi accaniti fan, regalando nei suoi oltre 800 concerti in ...

Vasco Rossi inaugura il tour da Bologna e attacca: "Dai politici solo favole" TGCOM

Non è ancora scesa la sera su Bologna quando la V di Vasco si illumina sul palco allo stadio Dall'Ara. Il Blasco è tornato a guidare la sua fedele combriccola, come fa puntuale ogni estate. Fedele lui ...Il rocker ha debuttato allo stadio Dall'Ara dopo le due anteprime di Rimini: "Siamo qui per portare gioia a questa terra ferita ma orgogliosa e fiera" ...