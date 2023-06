Paolo Brosio distrutto a “Oggi è un altro giorno” racconta le ultime ore della madre

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 giugno 2023)è tornato nello studio diè un, perre leore di vitasua mamma, Anna, a meno di due mesi dalla sua scomparsa. La donna, che era diventata un volto noto per gli spettatori per le sue tante partecipazioni televisive, ha segnato il cammino del giornalista in maniera profonda, anche con l’avvicinamento alla fede, e, adesso, sta cercando di rimettere in piedi i pezzi di questa vita vissuta in simbiosi, anche quando erano in parti del mondo diverse. “è un”, la commozione diper la perdita“Mi si ...