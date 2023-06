Italia U21 | Kean ha lasciato il ritiro | il motivo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’attaccante della Juventus, Moise, haildella Nazionale U21 dell’per indisponibilità e dunque non farà parte dei convocati di Nicolato L’attaccante della Juventus, Moise, haildella Nazionale U21 dell’per indisponibilità e dunque non farà parte dei convocati di Nicolato. Gli azzurrini si sono radunati a Tirrenia dove resteranno fino al 12 giugno prima della partenza per la Romania in vista della fase finale dell’Europeo.

, Kean, convocati , ora dovrà fare a meno di lui. L'attaccante della Juventus , dunque, non farà parte dei ragazzi convocati dal Ct per la fase finale dell'Europeo dal 21 giugno all'8 ...TIRRENIA - torna in per l'avventura nell'Europeo di categoria. L'attaccante bianconero farà parte del reparto offensivo degli Azzurrini e Nicolato ha voluto elogiarlo in conferenza stampa: "Basta che ...Da bambino i miei sogni erano giocare in Serie A e vincere il Mondiale con l'. Adesso andrò a giocare l'Europeo, siamo una squadra forte e proveremo a vincerlo. Oltre alla Premier, mi piace ...

La storia di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina: da esubero a titolare nella finale di Conference League ...Niccolò Pierozzi, calciatore della Fiorentina ma in prestito alla Reggina, figura nella lista dei 28 preconvocati dal ct dell’Under 21 Nicolato in vista dell’Europeo di categoria.