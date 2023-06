Stefano, presidente dell'Emilia Romagna,Elly Schlein: secondo, la neo segretaria deve fare attenzione a evitare una 'deriva minoritaria', perché metterebbe il Pd 'in un angolo'. "Vocazione maggioritaria non vuol dire ...In spalla torna l'alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna (': bisogna ricostruire, ... L'economia è protagonista del taglio medio ('Pnrr, Gentiloni: Roma non crei ritardi'). In ...Giorgia Meloni invece vorrebbe lasciare onore e oneri della ricostruzione proprio a. Con doppio scopo: pronta a sparargli addosso a livello locale se le cose non procederanno come devono; e ...

Bonaccini avvisa Elly Schlein: “Eviti la deriva minoritaria, o metterà il Pd in un angolo” Globalist.it

«Vocazione maggioritaria non vuol dire esclusività di fare soli. Vuol dire avere cultura di governo, e la si può avere anche stando all'opposizione».Braccio di ferro in vista del summit di oggi tra Bonaccini e il governo. Fd’I attacca la Regione: "Non sa mappare le aree alluvionate".