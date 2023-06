Attenzione alla nuova truffa svuota conto via SMS

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La signora Barbara (nome di fantasia che utilizziamo per una lettrice che ha scritto a Qui Finanza chiedendo di conservare l’anonimato) in una mattinata di metà maggio riceve sul proprio cellulare un messaggio formato SMS riportante il seguente testo: Ciao mamma. Mi si è rotto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Salvalo e scrivimi qui per favore. La signora Barbara è nata ad inizio anni Cinquanta, quando ancora l’unico strumento di comunicazione via voce era la cornetta col filo agganciata al quadrante con i numeri, presente in pochissimi esemplari, di cui quei pochi in circolazione erano dislocati nelle sedi comunali o nelle canoniche dei preti. Per lei (che comunque si definisce “abbastanza brava con le nuove tecnologie e vogliosa di capire il mondo che cambia”) era impensabile anche solo ipotizzare che il messaggio ricevuto non fosse stato scritto dal proprio figlio, bensì da ...