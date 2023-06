Vendita di navi militari alla Colombia | per D’Alema ruolo di “mediatore informale”

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Sono 8 le persone indagate dProcura di Napoli per la presunta intermediazione per ladi, sommergibili e aereiprodotti da Fincantieri e Leonardo. Oltre all’ex presidente del Consiglio Massimoe all’ex ad di Leonardo Alessandro Profumo, sono indagati i due broker pugliesi Francesco Amato, 39 anni, ed Emanuele Caruso, 44 anni, l’ex responsabile della Divisionedi Fincantieri Giuseppe Giordo, 58 anni, il commercialista Gherardo Gardo, 52 anni, Giancarlo Mazzotta, 53 anni, e Umberto Claudio Bota, 50 anni. Secondo la Procura partenopea, si legge nel decreto di perquisizione eseguito oggi dDigos, Francesco Amato ed ...

D'Alema e Profumo indagati per la vendita di navi e aerei alla Colombia TGCOM

Il reato contestato all'ex presidente del Consiglio e all'ex amministratore delegato di Leonardo è quello di corruzione internazionale aggravata: altri quattro gli indagati per forniture dal valore su ...