TFA sostegno VIII ciclo | voto preselettiva serve solo per arrivare alla prova scritta | non conta per la graduatoria finale

(Di martedì 6 giugno 2023) TFA: le selezioni per l'accesso partiranno dal 4 al 7 luglio con il test preselettivo per ildell'anno accademico 2022/23. Circa 29mila i posti a disposizione, suddivisi tra gli Atenei che erogano il corso e per grado di scuola. In cosa consiste il test preselettivo. L'articolo .

Accesso alsenza sostenere le prove di accesso Fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che possiedano un titolo di ...Lo ricorda Sonia Cannas, in diretta su Orizzonte Scuola tv, durante uno speciale dedicato all'VIII ciclo del cosiddetto. 'Sulla base dei cicli precedenti si possono però fare delle ...VIII ciclo, pubblicato il decreto ministeriale con i posti per ogni ateneo e le date delle prove preselettive. Dal 4 al 7 luglio previste le prove per i diversi ordini di scuola (dall'...

TFA Specializzazione Sostegno VIII ciclo, anche le prove scritte potranno essere svolte a luglio [VIDEO] Orizzonte Scuola

Pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, il dm 694 del 30 maggio 2023, che autorizza l'avvio dei percorsi ...Il MUR ha pubblicato l’atteso decreto che dà il via alle procedure del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24, giunto all’ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di ...